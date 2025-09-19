Wir haben uns zusammengetan, um einen Tag der unabhängigen deutschsprachigen Filmzeitschriften zu veranstalten.

Unter der Überschrift UNABHÄNGIG – SCHREIBEN ÜBER FILM, AUF PAPIER & IM NETZ diskutieren Medienmacher*innen Gegenwart und Zukunft der freien Filmpublizistik. Ihre Mitwirkung in Aussicht gestellt haben bisher: Artechock, Cargo, Cinemate, critic.de, Eskalierende Träume, Filmdienst, Filmlöwin, Jugend ohne Film, Frauen und Film, Kinderfilmblog, Kino-Zeit, Kolik, Montage AV, Nachdemfilm, Nach dem Kino, Revolver, Revü, Shomingeki, Sigi Götz, Totale. Weitere Projekte sind angefragt und willkommen.

Ziel ist Austausch, Vernetzung, Kooperation – und natürlich die öffentliche Wahrnehmung der einzelnen Zeitschriften zu befördern. In der ersten Tageshälfte (für die eine Anmeldung erforderlich ist) stellen sich die Projekte untereinander vor, um dann in Arbeitsgruppen einzelne Aspekte, Herausforderungen und Probleme zu vertiefen.

Am Nachmittag und Abend wird es frei zugängliche Vorträge und Diskussionen geben. Natürlich gibt es auch einen Büchertisch, auf dem Zeitschriften erworben werden können.

Das Programm ist noch nicht final, wir wollten aber schon mal Tag und Ort der Konferenz bekannt machen.

Bitte im Kalender markieren:

UNABHÄNGIG – SCHREIBEN ÜBER FILM, AUF PAPIER & IM NETZ

Tag der unabhängigen Filmzeitschriften

Samstag, 29. November 2025, im Silent Green (Kuppelhalle)

Liebe Grüße,

Christoph Hochhäusler (Revolver), Rahel Jung, Friederike Dietrich (TOTALE)







