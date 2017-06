Christian Petzold schickt Bilder-Grüße aus Marseille, wo er gerade TRANSIT dreht, eine freie Bearbeitung von Anna Seghers‘ Roman, in der sich die Zeiten – unsere Gegenwart und die Gegenwart in Seghers‘ Roman – begegnen. In den Hauptrollen spielen Franz Rogowski und Paula Beer.

Ich bin gespannt auf den Film!

Christoph