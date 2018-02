WOCHE DER KRITIK, ZWEITER TAG

THE BIG HOUSE Kazuhiro Soda, Markus Nornes, Terri Sarris, USA 2018

Der Film hängt in fransigsten Fransen über dem monströsen Oval des Stadions Michigan Big House. Überbordend, angemessen wahrscheinlich. Leider auch meist zappelig, für kleinen Bildschirm und in Dauerschleife gedreht. Big sind dann auch die Würste und Burger die hier verkauft werden und big die meisten Leute wenn sie nicht grad die, auch sehr zappeligen, und einfach so schön normal aussehenden Tänzerinnen sind. Ok: Sehgewohnheiten … darum geht es ja auch an diesem Abend (wann nicht) über: Politik und Offenheit!!!

17 Filmemacher aus einem Universitätskurs bestehend, sind (wie genau? Weiss man nicht) beteiligt. Der Professor hat geschnitten, lobt sich im Gespräch dauernd selbst. Er macht ein Selfie mit dem Publikum und kündigt „seinen“ anderen Flm auf der Berlinale an. Gleichzeitig hebt er die demokratischen Entscheidungen während des Filmmachens in seinem Unikurs hervor. Dass zum Beispiel die Szene in der eine Anti-Trump-Demo, die von Betrunkenen verprügelt wird, gemeinsam rausgeschmissen wurde. Er sei der einzige gewesen, der dagegen gewesen sei … Rachel, eine junge Frau meldet sich, dass das so nicht stimmt.

Im letzten Drittel werden die Einstellungen ruhiger, Farben schöner, Ausschnitte und Gespräche bewusster und klarer. Gesichter voller Verzweiflung und echter Gefühle. Jetzt wache ich erst auf. Schon cool zu sehen, wie so viele Amerikaner zusammen schreien und ausrasten. Ein Pro-Trump-Trupp zieht im Hintergrund vorbei. Wahrscheinlich hat der begabte Mensch, der hier die Kamera führte, auch die Zerschlagung der Antitrumpdemo gefilmt. Wahrscheinlich war es zu gut.

Michigan … ist das nicht die Heimat von Chingachkog, dem Sohn der grossen Schlange, letzter Überlebender aus dem Clan der Schildkröten? An Rettungswagen vor dem Stadion steht „Huron Valley“. Lederstrumpf. Ich erinnere mich an das schnelle Überlesen einer langen Szene, in der ein Dorf am See, Frauen und Kinder überfallen und skalpiert wurden (von Trappern). Alles voller Blut, ab und zu zuckte noch jemand. Wie die Felle der Tiere verkauften sie die schwarzen Kinderhaare an die „Regierung“. Es waren Indianerprämien ausgesetzt. Dann die gedämpfte Empörung des Schreibenden: Die Wilden seien doch „auch Menschen“… (er musste mit diesen wahnsinnigen Mördern ja noch eine ganze Strecke im Kanu zubringen).

Nun so ähnlich geht es uns jetzt ja auch.

Der zweite Film:

8TH OCTOBER 2016 (2016. OKTOBÉR 8.) Regie: Péter Lichter, Bori Máté, HU 2017

ist 2 Minuten lang, wie eine Augenspülung, supertoll, analog, handgemalt, animiert (irgendwie abfotografiert …). Real per Hand erschaffen aus den Resten der allerletzten Ausgabe am 8. Oktober der Oppositionellen Ungarischen Tageszeitung, die gerade verboten wird. Material ist Erinnerung. Erinnerung wird Material.

Auch insofern der Übergang zum Digitalen interessant (Ich meine wir machen im Kinderfotolabor in Pankow schon Versuche zur „Analogisierung“ von Bildern … Andersherum geht es entschieden einfacher …).

Nun will ich mich mal so blöd wie der Lehrermensch oben benehmen und anlässlich dieses tollen Filmes und der Arbeit mit Erinnerungen, Überbleibseln, Fetzen auf Melina Pafundis und meinen neuen Film „Gedenken“ hinweisen. Er wird in Riga auf dem Experimentalfilmfestival laufen. Ich freue mich auf die weissen Nächte.

…AND lets have a look what the translation program will do with this text to further go on testing the politicization of the matter: BIG HOUSE and the loss of language, forbidden films, scenes and newspapers.



2nd day WEEK OF CRITICISM

THE BIG HOUSE Kazuhiro Soda, Markus Nornes, Terri Sarris, USA 2018

The film hangs in fringed fringe over the monstrous oval of the Michigan Big House stadium. Overflowing, reasonably likely. Unfortunately also mostly fidgety, for small screen and in continuous loop turned. Big are then the sausages and burgers sold here and big most of the people when they are not that very, even very fidgety, and just so nicely normal looking dancers. Ok: viewing habits …. that’s what this evening (when not) is about: politics and openness

17 filmmakers from a university course are involved (how exactly do not you know?). The professor has cut (edit/sausages). He praises himself in conversation, He takes a selfie with the audience and announces his other film at the Berlinale. At the same time, he emphasizes the democratic decisions made during filming in his own course. That, for example, the scene in which an anti-Trump demo, which is beaten by drunks, was thrown out with democratic decision, all together. He was the only one who was against it … Rachel, a young woman announces that this is not true, perfect truth.

In the last third of the settings are quiet, colors beautiful, cutouts and conversations more conscious and clear. Faces full of despair and genuine feelings. Now I wake up. It’s cool to see so many Americans screaming and freaking out together. A Pro Trump squad passes in the background. Probably the gifted person who ran the camera here. also filmed the smashing of the anti-drama(Trump) demo. It was probably too good.

Michigan … is not this the home of Chingachkog, the son of the big snake, the last survivor of the turtle clan? At ambulances in front of the stadium „Huron Valley“.is written. Leatherstocking Tales. I remember the quick reading of a long scene in which a village on the lake, women and children were attacked and scalped (by trappers). Everything was full of blood, from time to time somebody jerked. Like the skins of the animals they sold the black children’s hair to the „government“. There were Indian premiums. Then the muted indignation of the writer: The savages are „human beings“ also… (he had to spend a whole distance in canoe with these crazy murderers).

Well, that’s the way we are now.

The second movie:

8TH OCTOBER 2016 (2016. OCTOBÉR 8.) Director: Péter Lichter, Bori Máté, HU 2017

is 2 minutes long, like an eye wash. great, analog, hand painted, animated (somehow photographed …). Real by hand created from the remnants of the very last edition on October 8 of the opposition Hungarian daily newspaper which is being banned.

Material is memory. Memory becomes material. Also in this respect, the transition to the digital interesting. (I mean we are already trying in the children’s photo lab in Pankow to the analogization of images … the other way around it is decidedly easier …)

Now I want to behave myself as stupid as the teacher man above and on the occasion of this great movie and working with memories, remnants, rags

Melina Pafundis and my new movie „Gedenken/In memory“ point out. It will be running in Riga at the Experimental Film Festival. I’m looking forward to the white nights.

…AND lets have a look what translation program will do with this text to us further go on testing the politicization of the matter: BIG HOUSE and the loss of language, forbidden films, scenes and newspapers.