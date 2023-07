REVOLVER LIVE! (59) – RADU JUDE: DIALEKTISCHER WITZ

+ DANACH: SOMMERFEST ZUM 25. GEBURTSTAG VON REVOLVER

– Scroll down for English version –

Der rumänische Regisseur Radu Jude gehört zu den aufregendsten Stimmen des Gegenwartskinos – und seine Filmografie ist voller Überraschungen. Es finden sich darin minimalistisch-realistische und dialektisch-politisierte Filme, Dramen, Dokumentarfilme, Komödien, Experimente, oft alles zugleich. Seine Ästhetik ist enzyklopädisch und kaleidoskopisch, verbunden und perforiert von beißendem Witz und bohrender Neugierde.

Als wir hörten, dass ihn das DAAD-Stipendium nach Berlin bringt, haben wir sofort auf ein Revolver Live! gehofft, denn Radu Jude hat noch ein weiteres großes Talent: er kann mitreißend, spöttisch und zärtlich über das Kino und die Welt sprechen.

Kommt vorbei ins Sinema Transtopia und bleibt danach zur Party – Revolver feiert 25. Geburtstag und das Erscheinen der neuesten Ausgabe, Heft 48. Wir freuen uns!

Das Revolver Kollektiv

Der Filmemacher Radu Jude im Gespräch mit Nicolas Wackerbarth und Christoph Hochhäusler (Revolver). In Englischer Sprache. Eintritt: 7 Euro.

Am DONNERSTAG, den 13.07.2023 um 20.00 h

Die Party beginnt um 21.30 h mit DJ Bastian Trost & Friends.

@

Sinema Transtopia, Lindower Str. 20/22, Haus C, 13347 Berlin

Nähe S-/U-Bahn Wedding

https://sinematranstopia.com/de/page/about-us

UNSER GAST

Radu Jude, geb. 1977 in Bukarest, Rumänien. Regisseur, Drehbuchautor. Studium: Abteilung für Filmregie an der Medienuniversität Bukarest. Regieassistent u.a. für Costa-Gavras und Cristi Puiu. Regie für über 100 Werbespots. 2016 gab er sein Debüt als Theaterregisseur mit seiner Bühnenadaption von Ingmar Bergmans Szenen einer Ehe. Er hat zahllose Auszeichnungen und Preise gewonnen, darunter einen silbernen und einen goldenen Bären.

Filmografie (Auswahl):

În familie (TV Serie, 2002), Lampa cu căciulă (Kurzfilm, 2006), Alexandra (Kurzfilm, 2006), Dimineața (Kurzfilm, 2007), The Happiest Girl in the World (2009), Film pentru prieteni (2011), Everybody in Our Family (2012), O umbră de nor (Kurzfilm, 2013), Trece și prin perete (Kurzfilm, 2014), Aferim! (2015), Scarred Hearts (2016), Țara moartă (The Dead Nation) (Dok., 2017), I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018), Ieșirea trenurilor din gară (Dok., 2020), Uppercase Print (2020), Bad Luck Banging or Loony Porn (2021), Potemkinistii (Kurzfilm, 2022).

Siehe auch:

https://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/artist/radu-jude/

Ioana Iacob in Radu Judes I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018)

DIE MODERATOREN

Nicolas Wackerbarth, geb. 1973 in München. Regisseur, Autor, Schauspieler. Revolver-Mitherausgeber seit 2002.

Christoph Hochhäusler, geb. 1972 in München. Autor, Regisseur. Revolver-Mitherausgeber seit 1998.

.

.

.

– English version –

.

.

.

REVOLVER LIVE! (59) – RADU JUDE: DIALECTICAL WIT

+ AFTERWARDS: REVOLVER’S 25TH BIRTHDAY SUMMER PARTY

The Rumanian film maker Radu Jude is one of the most exciting voices in contemporary cinema – and his filmography is full of surprises. It contains minimalist-realist and dialectical-politicized films, dramas, documentaries, comedies, experiments, often all at the same time. His aesthetic is encyclopedic and kaleidoscopic, connected and perforated by biting wit and probing curiosity.

When we heard that the DAAD scholarship was bringing him to Berlin, we immediately hoped for a Revolver Live! because Radu Jude has another precious talent: he can speak engagingly, mockingly, and tenderly about cinema and the world.

Come by at Sinema Transtopia and stay for the party afterwards – Revolver celebrates its 25th birthday and the release of our latest issue, Revolver 48. We are looking forward!

the Revolver collective

Filmmaker Radu Jude in conversation with Nicolas Wackerbarth and Christoph Hochhäusler (Revolver). In English. Entrance Fee: 7 Euro.

On THURSDAY, July 13th, 2023 from 8 pm.

The party starts at 9.30 pm with DJ Bastian Trost & friends.

@

Sinema Transtopia, Lindower Str. 20/22, Haus C, 13347 Berlin

near S-/U-Bahn Wedding

https://sinematranstopia.com/en/page/about-us

OUR GUEST

Radu Jude, born 1977 in Bucharest, Romania. Director, screenwriter. Studies: Film Directing Department of the Media University of Bucharest. Assistant director for Costa-Gavras and Cristi Puiu. Directed over 100 commercials. In 2016, he made his debut as a theatre director with his stage adaptation of Ingmar Bergman’s Scenes from a Marriage. Has won a staggering amount of awards all over the world, including a silver and a golden bear.

Filmography (selection):

În familie (TV series, 2002), Lampa cu căciulă (short, 2006), Alexandra (short, 2006), Dimineața (short, 2007), The Happiest Girl in the World (2009), Film pentru prieteni (2011), Everybody in Our Family (2012), O umbră de nor (short, 2013), Trece și prin perete (short, 2014), Aferim! (2015), Scarred Hearts (2016), Țara moartă (The Dead Nation) (documentary, 2017), I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018), Ieșirea trenurilor din gară(documentary, 2020), Uppercase Print (2020), Bad Luck Banging or Loony Porn (2021), Potemkinistii (short, 2022).

See also:

https://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/artist/radu-jude/

Ioana Iacob in Radu Jude’s I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018)

THE HOSTS

Nicolas Wackerbarth, born 1973 in Munich. Director, writer, actor. Revolver co-editor since 2002.

Christoph Hochhäusler, born 1972 in Munich. Writer, director. Revolver co-editor since 1998.

.

.

.

