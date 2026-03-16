Alexander Kluge und Rainer Werner Fassbinder gaben sich in den späten Siebzigern ein Versprechen...
REVOLVER LIVE! (65):
JAN BONNY – STANDBEIN, SPIELBEIN
Samstag, 25.04.2026, 19.30 h, Roter Salon, Volksbühne Berlin.
Der Regisseur Jan Bonny im Gespräch mit Revolver-Mitherausgeber Christoph Hochhäusler über seine polyphone Praxis zwischen Kino, TV, Theater, Werbe- und Kunstkontext und darüber, warum er sich immer wieder selbst überraschen muss. Ziel ist wie immer ein offener Diskurs. Interessierte sind herzlich eingeladen, mitzusprechen. Wir freuen uns!
Christoph Hochhäusler & Jan Bonny
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SAMSTAG, 25.04.2026, 20 UHR @ ROTER SALON (Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, D-10178 Berlin).
Tickets via Volksbühne oder an der Abendkasse.
Siehe auch: https://www.volksbuehne.berlin/de/events/revolver-live-65-jan-bonny-standbein-spielbein?id=17596
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Über den Gast:
Jan Bonny, geb. 1979 in Düsseldorf. 1999 Workshop an der New York Film Academy. 2000 bis 2006 Regiestudium an der Kunsthochschule für Medien (KHM) in Köln. Diplom mit dem Spielfilm-Drehbuch GEGENÜBER, Grundlage für den gleichnamigen Debütfilm (2007, Quinzaine des Réalisateurs, Förderpreis Deutscher Film für das Beste Drehbuch). Seither Arbeiten für Kino, TV und Theater, sowie im Werbe- und Kunstkontext.
Filmografie (Auswahl):
GEGENÜBER (2007), DER TOD MACHT ENGEL AUS UNS ALLEN (TV, 2013), ÜBER BARBAROSSAPLATZ (TV, 2015), WINTERMÄRCHEN (2018), DAS GESPENST DER FREIHEIT (TV, Polizeiruf, 2018), WIR WÄREN ANDERE MENSCHEN (TV, 2019), ICH HAB IM TRAUM GEWEINT (TV, 2020), KING OF STONKS (TV-Serie, 2022), FREIHEIT IST DAS EINZIGSTE WAS ZÄHLT (TV, 2024), DER PANTHER (TV, 2024). Werbefilme für BMW, Amazon, Audi, u.a. Kunstprojekte zwischen Performance und Film gemeinsam mit Alex Wissel, z.B. SINGLE (2015), JUPP WATT HAMWER JEMAHT (2016), VON DA AN (2017), H.A.M.K.B.H (2025).
Über den Moderator:
Christoph Hochhäusler, geb. 1972 in München, ist Autor und Regisseur. Studium: Architektur an der TU, Berlin; Filmregie an der HFF, München. 2017-2021 „Leitender Dozent Regie” an der DFFB. Zahlreiche filmpublizistische Arbeiten, u.a. als Mitbegründer und -herausgeber der Filmzeitschrift „Revolver“ (seit 1998). Filme (Auswahl): MILCHWALD (2003), FALSCHER BEKENNER (2005), SÉANCE(Kurzfilm, 2009, Teil des Omnibusfilmes DEUTSCHLAND´09), UNTER DIR DIE STADT(2010), EINE MINUTE DUNKEL(Teil der DREILEBEN-Trilogie, zus. m. Christian Petzold und Dominik Graf, 2011), DIE LÜGEN DER SIEGER (2014), BIS ANS ENDE DER NACHT (2023), DER TOD WIRD KOMMEN(„La Mort viendra”, 2024).
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Revolver Live! Chronik:
25.04.2026 Jan Bonny – Standbein, Spielbein
30.11.2025 Selma Doborac – De Facto: Das Unfassbare begreifen
02.06.2025 Oliver Schmitz – Zwischen Kapstadt und Berlin
07.04.2024 Jürgen Jürges – Zugewandte Zeugenschaft
06.04.2024 Queere Reifeprüfungen – mit Merle Grimme, Julia Fuhr Mann, Fabian Stumm
03.03.2024 Gerd Kroske – Gegen den Strich
13.07.2023 Radu Jude – Dialektischer Witz
02.10.2020 Bertrand Bonello – Bezug zum Jetzt
05.07.2019 El Pampero Cine – Laura Citarells, Pierri, Alejo Moguillansky
26.01.2019 Bruno Todeschini
04.01.2019 Patrick Wang
08.07.2018 Lucrecia Martel – Geheimnisvolle Pracht
28.04.2018 Filmförderung oder ihr Gegenteil? Mit Lars Henrik Gass, Martin Hagemann, Caroline Kirberg, Frédéric Jaeger
12.01.2018 Jacques Nolot
06.05.2017 Matías Piñeiro – Spiele & Regeln
06.12.2016 Luc + Jean-Pierre Dardenne – Die Methode Dardenne
23.01.2016 Ursina Lardi, Devid Striesow, Angela Schanelec – Geben und Nehmen
13.12.2015 Axelle Ropert – Das Ideal klassischer Filmkunst
30.10.2015 Adam Curtis – On the Invisibility of Modern Power
10.10.2015 Denis Lavant – Brute Force. Mit Sandra Hüller
28.06.2015 Miguel Gomes – Auf der Suche nach einem Film
02.05.2015 Marlen Chuzijew
17.03.2015 Sergei Loznitsa – Facing History
06.03.2015 Serge Bozon – Deutsch-französischer Dialog
30.01.2015 Michael Baute – Filme über Filme
02.11.2014 Ruben Östlund – Keine Helden nirgends
24.10.2014 Was ist aktivistische Filmkritik? Mit Frédéric Jaeger, Dunja Bialas, Claus Löser
07.09.2014 Albert Serra – Die Grenzen der Sehnsucht
25.04.2014 Razvan Radulescu – Aus der Werkstatt des neuen rumänischen Kinos
17.04.2014 Arne Feldhusen – Akademisches / Nichtakademisches Filmemachen
14.03.2014 Ramon + Silvan Zürcher – Merkwürdiger Alltag
26.01.2014 Peter Liechti
02.12.2013 Günter Stahnke – Zwischen den Stühlen
01.10.2013 Ula Stöckl – Paargeschichten
18.10.2012 Nadav Lapid
15.09.2012 Close-Up „Arsenal” – Innenansichten einer modernen Kinemathek. Mit Birgit Kohler, Milena Gregor, Stefanie Schulte-Strathaus
07.05.2012 Angriff der Gegenwart. Mit Jessica Krummacher, Hannes Lang, Max Linz, Timo Müller
27.01.2012 Andrew Bujalski – Unschärfe des Lebens
09.01.2012 Marie-Pierre Duhamel – Talking Pictures
05.12.2011 Marie Vermillard – Erleben und Erfinden
24.03.2011 Olivier Père – Cinema in Transition / The Festivals
02.10.2010 Mia Hansen-Løve – Gefühl und Verstand
18.11.2009 Jean-Pierre + Luc Dardenne – Physis, Drama, Märchen
29.10.2008 Lav Diaz – Vergehendes Leben
09.05.2008 Maren Ade – Kampf um Nähe
02.05.2008 Götz Spielmann – Stadt und Land
13.04.2008 Susanne Lothar + Ulrich Noethen – Gefühle spielen
13.11.2007 Hans Hillmann – Das Filmplakat
01.10.2007 Tankred Dorst + Ursula Ehler – Die Stimme des Erzählers
10.08.2007 Hou Hsiou-Hsien – Erfahrung vs. Erzählung
07.05.2007 Hans-Jürgen Syberberg – Höhle der Erinnerung
07.01.2007 Terry Gilliam – Visionär und Alchemist
07.10.2006 Valeska Griesebach – Helden des eigenen Lebens
31.09.2006 Ulrich Köhler – Der diskrete Charme (mit Patrick Orth)
15.06.2006 Dokumentarische Positionen. Mit Gerhard Friedl, Stefan Landorf, Volker Sattel
29.10.2005 Berlin Sub: Filme ohne Auftrag. Hangover Ltd., b_books av, Tödliche Doris
Mit Ute Schall, Stefan Geene, Wolfgang Müller
17.10.2005 Perspektive Filmkritik. Mit Diedrich Diederichsen, Manfred Hermes, Enno Patalas
12.08.2005 Thom Andersen – Story, History and Space
06.04.2005 Angela Schanelec – Raumsprache (mit Reinhold Vorschneider)
17.10.2004 Romuald Karmakar – Filmarbeiter
28.01.2004 Persona-Abend. Mit Hinnerk Emmrich, Judith Engel, Bibiana Begelau
08.05.2004 Neue Realistische Schule? Mit Maren Ade, Sylke Enders, Henner Winckler, Sören Voigt
11.01.2004 Die Methode Ulrich Seidl – mit Maria Hofstätter, Georg Friedrich
14.12.2003 Michael Haneke – Der unbestechliche Blick
25.10.2003 Christian Petzold – Einführung in eine innere Filmgeschichte