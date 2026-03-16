REVOLVER LIVE! (65):

JAN BONNY – STANDBEIN, SPIELBEIN

Samstag, 25.04.2026, 19.30 h, Roter Salon, Volksbühne Berlin.

Der Regisseur Jan Bonny im Gespräch mit Revolver-Mitherausgeber Christoph Hochhäusler über seine polyphone Praxis zwischen Kino, TV, Theater, Werbe- und Kunstkontext und darüber, warum er sich immer wieder selbst überraschen muss. Ziel ist wie immer ein offener Diskurs. Interessierte sind herzlich eingeladen, mitzusprechen. Wir freuen uns!

Christoph Hochhäusler & Jan Bonny

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SAMSTAG, 25.04.2026, 20 UHR @ ROTER SALON (Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, D-10178 Berlin).

Tickets via Volksbühne oder an der Abendkasse.

Siehe auch: https://www.volksbuehne.berlin/de/events/revolver-live-65-jan-bonny-standbein-spielbein?id=17596

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Über den Gast:

Jan Bonny, geb. 1979 in Düsseldorf. 1999 Workshop an der New York Film Academy. 2000 bis 2006 Regiestudium an der Kunsthochschule für Medien (KHM) in Köln. Diplom mit dem Spielfilm-Drehbuch GEGENÜBER, Grundlage für den gleichnamigen Debütfilm (2007, Quinzaine des Réalisateurs, Förderpreis Deutscher Film für das Beste Drehbuch). Seither Arbeiten für Kino, TV und Theater, sowie im Werbe- und Kunstkontext.

Filmografie (Auswahl):

GEGENÜBER (2007), DER TOD MACHT ENGEL AUS UNS ALLEN (TV, 2013), ÜBER BARBAROSSAPLATZ (TV, 2015), WINTERMÄRCHEN (2018), DAS GESPENST DER FREIHEIT (TV, Polizeiruf, 2018), WIR WÄREN ANDERE MENSCHEN (TV, 2019), ICH HAB IM TRAUM GEWEINT (TV, 2020), KING OF STONKS (TV-Serie, 2022), FREIHEIT IST DAS EINZIGSTE WAS ZÄHLT (TV, 2024), DER PANTHER (TV, 2024). Werbefilme für BMW, Amazon, Audi, u.a. Kunstprojekte zwischen Performance und Film gemeinsam mit Alex Wissel, z.B. SINGLE (2015), JUPP WATT HAMWER JEMAHT (2016), VON DA AN (2017), H.A.M.K.B.H (2025).

Über den Moderator:

Christoph Hochhäusler, geb. 1972 in München, ist Autor und Regisseur. Studium: Architektur an der TU, Berlin; Filmregie an der HFF, München. 2017-2021 „Leitender Dozent Regie” an der DFFB. Zahlreiche filmpublizistische Arbeiten, u.a. als Mitbegründer und -herausgeber der Filmzeitschrift „Revolver“ (seit 1998). Filme (Auswahl): MILCHWALD (2003), FALSCHER BEKENNER (2005), SÉANCE(Kurzfilm, 2009, Teil des Omnibusfilmes DEUTSCHLAND´09), UNTER DIR DIE STADT(2010), EINE MINUTE DUNKEL(Teil der DREILEBEN-Trilogie, zus. m. Christian Petzold und Dominik Graf, 2011), DIE LÜGEN DER SIEGER (2014), BIS ANS ENDE DER NACHT (2023), DER TOD WIRD KOMMEN(„La Mort viendra”, 2024).

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Revolver Live! Chronik:

25.04.2026 Jan Bonny – Standbein, Spielbein

30.11.2025 Selma Doborac – De Facto: Das Unfassbare begreifen

02.06.2025 Oliver Schmitz – Zwischen Kapstadt und Berlin

07.04.2024 Jürgen Jürges – Zugewandte Zeugenschaft

06.04.2024 Queere Reifeprüfungen – mit Merle Grimme, Julia Fuhr Mann, Fabian Stumm

03.03.2024 Gerd Kroske – Gegen den Strich

13.07.2023 Radu Jude – Dialektischer Witz

02.10.2020 Bertrand Bonello – Bezug zum Jetzt

05.07.2019 El Pampero Cine – Laura Citarells, Pierri, Alejo Moguillansky

26.01.2019 Bruno Todeschini

04.01.2019 Patrick Wang

08.07.2018 Lucrecia Martel – Geheimnisvolle Pracht

28.04.2018 Filmförderung oder ihr Gegenteil? Mit Lars Henrik Gass, Martin Hagemann, Caroline Kirberg, Frédéric Jaeger

12.01.2018 Jacques Nolot

06.05.2017 Matías Piñeiro – Spiele & Regeln

06.12.2016 Luc + Jean-Pierre Dardenne – Die Methode Dardenne

23.01.2016 Ursina Lardi, Devid Striesow, Angela Schanelec – Geben und Nehmen

13.12.2015 Axelle Ropert – Das Ideal klassischer Filmkunst

30.10.2015 Adam Curtis – On the Invisibility of Modern Power

10.10.2015 Denis Lavant – Brute Force. Mit Sandra Hüller

28.06.2015 Miguel Gomes – Auf der Suche nach einem Film

02.05.2015 Marlen Chuzijew

17.03.2015 Sergei Loznitsa – Facing History

06.03.2015 Serge Bozon – Deutsch-französischer Dialog

30.01.2015 Michael Baute – Filme über Filme

02.11.2014 Ruben Östlund – Keine Helden nirgends

24.10.2014 Was ist aktivistische Filmkritik? Mit Frédéric Jaeger, Dunja Bialas, Claus Löser

07.09.2014 Albert Serra – Die Grenzen der Sehnsucht

25.04.2014 Razvan Radulescu – Aus der Werkstatt des neuen rumänischen Kinos

17.04.2014 Arne Feldhusen – Akademisches / Nichtakademisches Filmemachen

14.03.2014 Ramon + Silvan Zürcher – Merkwürdiger Alltag

26.01.2014 Peter Liechti

02.12.2013 Günter Stahnke – Zwischen den Stühlen

01.10.2013 Ula Stöckl – Paargeschichten

18.10.2012 Nadav Lapid

15.09.2012 Close-Up „Arsenal” – Innenansichten einer modernen Kinemathek. Mit Birgit Kohler, Milena Gregor, Stefanie Schulte-Strathaus

07.05.2012 Angriff der Gegenwart. Mit Jessica Krummacher, Hannes Lang, Max Linz, Timo Müller

27.01.2012 Andrew Bujalski – Unschärfe des Lebens

09.01.2012 Marie-Pierre Duhamel – Talking Pictures

05.12.2011 Marie Vermillard – Erleben und Erfinden

24.03.2011 Olivier Père – Cinema in Transition / The Festivals

02.10.2010 Mia Hansen-Løve – Gefühl und Verstand

18.11.2009 Jean-Pierre + Luc Dardenne – Physis, Drama, Märchen

29.10.2008 Lav Diaz – Vergehendes Leben

09.05.2008 Maren Ade – Kampf um Nähe

02.05.2008 Götz Spielmann – Stadt und Land

13.04.2008 Susanne Lothar + Ulrich Noethen – Gefühle spielen

13.11.2007 Hans Hillmann – Das Filmplakat

01.10.2007 Tankred Dorst + Ursula Ehler – Die Stimme des Erzählers

10.08.2007 Hou Hsiou-Hsien – Erfahrung vs. Erzählung

07.05.2007 Hans-Jürgen Syberberg – Höhle der Erinnerung

07.01.2007 Terry Gilliam – Visionär und Alchemist

07.10.2006 Valeska Griesebach – Helden des eigenen Lebens

31.09.2006 Ulrich Köhler – Der diskrete Charme (mit Patrick Orth)

15.06.2006 Dokumentarische Positionen. Mit Gerhard Friedl, Stefan Landorf, Volker Sattel

29.10.2005 Berlin Sub: Filme ohne Auftrag. Hangover Ltd., b_books av, Tödliche Doris

Mit Ute Schall, Stefan Geene, Wolfgang Müller

17.10.2005 Perspektive Filmkritik. Mit Diedrich Diederichsen, Manfred Hermes, Enno Patalas

12.08.2005 Thom Andersen – Story, History and Space

06.04.2005 Angela Schanelec – Raumsprache (mit Reinhold Vorschneider)

17.10.2004 Romuald Karmakar – Filmarbeiter

28.01.2004 Persona-Abend. Mit Hinnerk Emmrich, Judith Engel, Bibiana Begelau

08.05.2004 Neue Realistische Schule? Mit Maren Ade, Sylke Enders, Henner Winckler, Sören Voigt

11.01.2004 Die Methode Ulrich Seidl – mit Maria Hofstätter, Georg Friedrich

14.12.2003 Michael Haneke – Der unbestechliche Blick

25.10.2003 Christian Petzold – Einführung in eine innere Filmgeschichte