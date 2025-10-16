Revolver und TOTALE haben sich zusammengetan, um eine Konferenz deutschsprachiger Filmzeitschriften zu veranstalten, und zwar am Samstag, den 29.11.2025, im silent green, Gerichtstraße 35, 13347 Berlin (Kuppelhalle).

Unter der Überschrift SEHEN, SCHREIBEN, SOLIDARISIEREN diskutieren Medienmacher*innen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der freien Filmpublizistik.

Folgende Projekte sind beteiligt: Artechock, Cargo, Cinemate, critic.de, epd film, Eskalierende Träume, Filmblatt, Filmdienst, Filmlöwin, Jugend ohne Film, Frauen und Film, Kinderfilmblog, Kino-Zeit, Kolik, Montage AV, Nachdemfilm, Nach dem Kino, Revolver, Revü, Shomingeki, Sigi Götz Entertainment, Totale u.a.

Ziel ist Austausch, Vernetzung, Kooperation – und natürlich die öffentliche Wahrnehmung der einzelnen Zeitschriften zu befördern. In der ersten Tageshälfte (Anmeldung ist bereits geschlossen) werden Vertreter*innen aus den Projekten in Arbeitsgruppen einzelne Aspekte, Herausforderungen und Probleme des Zeitschriftenmachens diskutieren. Der Nachmittag steht mit Panels, Vorträgen und Gesprächen allen Interessierten offen. Natürlich wird es einen Büchertisch geben, an dem Zeitschriften erworben werden können. Der Eintritt ist frei.

Programm:

14.30 h Einlass, Ankommen

14.45 h

Grußwort: Gertrud Koch

15.00 h

Panel: „Blick zurück nach Vorn”. Geschichte und Geschichten verschwundener Zeitschriften. Im Fokus steht die Frage, welche historischen Bedingungen, Themen oder Anliegen zum Auf- oder Abblühen von Zeitschrift-Projekten führen. Mit Gertrud Koch (Filmwissenschaftlerin, Frauen und Film u.a.), Rolf Aurich (Autor, Deutsche Kinemathek, ehem. Filmwärts) und Rainer Knepperges (Filmemacher, Autor, ehem. Gdinetmao, New Filmkritik). Moderation: Hannah Pilarczyk

16.00 h

Dialogische Ermutigung: „Wie gründe ich eine Filmzeitschrift?”. Von der ersten Idee bis hin zum tatsächlichen Heft liegen vielfache Möglichkeitsräume, die es zu gestalten gilt. Von Ausrichtung und Titelfindung, über Rechtsform und grafischer Gestaltung bis hin zur Vertriebsstrategie – kurz und knapp beleuchten wir die zentralen Schritte zur Gründung eines Printmagazins. Von Friederike Dietrich & Rahel Jung (TOTALE).

16.30 h Pause

16.45 h

Impuls: „Sprachlos vor lauter Bildern: Von Filmen schreiben”. Von Patrick Holzapfel (Jugend ohne Film).



17:30 h

Panel: „Wollen & Wirken”. Filmzeitschriften als Werkzeuge im politischen Kampf: Was lässt sich mit Filmzeitschriften erreichen, was nicht? Welche Ziele verfolgt die gegenwärtige Filmpublizistik? Mit Annette Brauerhoch (Frauen und Film), Christoph Hochhäusler (Revolver), Vera Klocke (Podcast „Fashion the Gaze”). Moderation: Matthias Dell.

18.30 h

Gespräch: „In der Lücke zwischen Bild und Text. Trilog über das Schreiben.” Mit Doris Kuhn (u.a. Süddeutsche Zeitung, Werkstattkino), Lukas Foerster (critic.de) und Anne Küper (div. Medien).

19.15 h

Panel: „Widening the Scope: International Perspectives”. Film magazines are an expression of lived film culture. How do cultural differences influence editorial practices? How much sway do film magazines have on public opinion and the formation of canons in other parts of the world? With Mark Peranson (curator, writer, filmmaker, „Cinema Scope”), Nele Wohlatz (filmmaker, Buenos Aires & Berlin) and Maël Mubalegh (writer, filmmaker „Rayon Vert”, „Revü”, „Apaches” and others). Hosted by Nicolas Wackerbarth (Revolver). In English language.

20.15 h Ausklang, Getränke & Musik

22.00 h Ende

Siehe auch: https://filmzeitschriftenkonferenz.carrd.co

Kontakt:

Christoph Hochhäusler (Revolver) hochhaeusler(at)gmail.com

Rahel Jung & Friederike Dietrich (TOTALE) totale-filmmagazin(at)protonmail.com

Wir danken dem silent green und namentlich Linda Winkler ganz herzlich für die großzügige Unterstützung!



https://www.silent-green.net