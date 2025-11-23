REVOLVER LIVE! (64), SELMA DOBORAC: DE FACTO – DAS UNFASSBARE BEGREIFEN

zu Gast im fsk Kino am 30. November 2025 um 20.00 Uhr

In ihren ersten beiden langen Filmen beschäftigt sich die Künstlerin und Filmemacherin Selma Doborac mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ihrer filmischen Verhandelbarkeit. Während sie sich in THOSE SHOCKING SHAKING DAYS einer möglichen Dokumentation von Kriegsgeschehen und damit einhergehenden Gräueltaten ausschließlich über die essayistische Form und rhetorische Fragen nähert, findet Selma Doborac in DE FACTO filmische Antworten in der durchdachten Reduktion einer akribischen Recherche.

Man merkt diesem kristallklaren Film an, wie viel Fühl- und Denkarbeit er seiner Regisseurin, aber auch den Schauspielern abverlangt hat, um Unfassbares greifbar, für Momente sogar begreifbar zu machen, wie viel über die richtige Distanz, das richtige Maß von Abstraktion und Information, über Spiel und Nicht-Spiel nachgedacht und probiert wurde, um dem, was man eine wahrhaftige Auseinandersetzung mit diesen leider eben nicht unmenschlichen, sondern allzu menschlichen Verbrechen nennen könnte, einen Schritt näher zu kommen.

Darüber, wie die konkrete Arbeit an diesem Film aussah, wie DE FACTO seine filmische Form gefunden hat, wollen wir im Anschluss an die Vorführung sprechen.

(Franz Müller)

„Vom ersten Augenblick an entwickelt DE FACTO durch die Genauigkeit und Komplexität des geschriebenen Textes eine Sogwirkung, die sich immer mehr auf eine Denkbewegung hin öffnet. Paralysierende Momente der Schilderungen von genozidalen Verbrechen werden immer wieder von historischen und philosophischen Referenzen unterbrochen, wodurch die Rede ihre eigene Reflexion anstößt.“

(Nichts ungeheurer als der Mensch. Der Caligari-Preisträgerfilm DE FACTO, Essay von Silvia Bahl, Filmdienst, März 2023)

„Dieser Film lässt sich wie eine Schablone auf Genozide, Kriegsverbrechen oder Reden von Diktatoren legen. Er beinhaltet eine gleichbleibende Wahrheit. Sie zu erkennen, ist die Arbeit des Films. Sie zu unterbinden, läge an uns. Dass man diese vom Film evozierte Zeitlichkeit nur erlebt, wenn man sich die komplette Dauer (sowohl einer Einstellung als auch des gesamten Films) aussetzt, ist in der heutigen Zeit fast ein Anachronismus. Zuhören ist ein Anachronismus. Gleichzeitig aber erinnert genau dieses Ausgeliefertsein an die eigentümliche Kraft des Mediums. Man hört zu und erlebt so selbst körperlich, was es bedeutet, sich bewusst zu werden, zu was Menschen fähig sind.“

(DE FACTO – Hervorgeholtes vergegenwärtigt, Essay von Patrick Holzapfel, Fidback, Revue de cinéma, Print-Ausgabe #0, September 2024)

„In DE FACTO ist es Doboracs jahrelange Recherche, die das zusammenführt, was getrennt womöglich nur in einem luftleeren Raum weiter mit den immer gleichen Slogans abgearbeitet wird. Das ist ein notwendiger Schritt für das Kino, denn das, was gesagt wird und gesagt werden darf, verschiebt sich mit der Zeit. Dazu kommen die neuen alten Verbrechen. Das Kino braucht sich anpassende Wege, keine Gewissheiten. Der in politischen Diskursen oft bemühte Vergleich zwischen verschiedenen Verbrechen droht ein Holzweg zu sein. Er führt oft zu keiner Erkenntnis, dient viel eher einer Stigmatisierung man denke nur an die zahlreichen Holocaust-Vergleiche. Das sind sich abnutzende Totschlagargumente, die die eigentlichen Verbrechen aus ihrer Zeit nehmen, die einen Grad der Heftigkeit anzeigen, nicht aber das, was eigentlich passiert oder gar wie man es verhindern könnte. Doborac trachtet hier nach dem Gegenteil, sie zieht keine Vergleiche, sondern denkt zusammen. Könnte man hier von einer utopischen Hoffnung sprechen? Wenn wir verstehen könnten, was all diese Täter gemeinsam haben, könnten wir ihre Taten in Zukunft verhindern?“

(DE FACTO – Hervorgeholtes vergegenwärtigt, Essay von Patrick Holzapfel, Fidback, Revue de cinéma, Print-Ausgabe #0, September 2024)

Filminformationen zu DE FACTO (AT/DE 2023, 130 Minuten) von Selma Doborac:

Biografien

Selma Doborac, geboren 1982 in Bosnien und Herzegowina, lebt in Wien und arbeitet in hybriden Bereichen zwischen Essayfilm, Dokumentarfilm, Spieldokumentarfilm und Experiment, sowie im Bereich der Fotografie und der konzeptuellen, ortspezifischen Rauminstallation. Studium der Medienübergreifenden Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien bei Bernhard Leitner, sowie Studium der Filmkunst an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Harun Farocki. Zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen, Filmfestivalteilnahmen und internationale Auszeichnungen.

Franz Müller, geb. 1965, lebt als Regisseur, Autor und Produzent in Berlin. Studium Malerei bei Gerhard Richter und Kybernetik bei Oswald Wiener. Aufbaustudium an der Kunsthochschule für Medien in Köln u.a. bei Michael Lentz und Wolfgang Becker. Seit 2016 Mitgeschäftsführer der Filmproduktionsfirma Mizzi Stock Entertainment. Seit 2023 Professur für neue narrative Formen an der KHM. Filme (u.a.): Science Fiction (2003), Die Liebe der Kinder (2009), Worst Case Scenario (2014), Happy Hour (2015), Die bewohnte Insel (2020), The Diaries of Adam and Eve (2023), Das Glück der Tüchtigen (2025).

REVOLVER LIVE! (64): SELMA DOBORAC: DE FACTO – REALISING THE UNCONCEIVABLE

at fsk cinema Berlin on 30 November 2025 at 8 p.m.

In her first two feature-length films, artist and filmmaker Selma Doborac grapples with crimes against humanity, testing the limits of how cinema can address such atrocities. In THOSE SHOCKING SHAKING DAYS, she contemplated the possibility of documenting the horrors of war through rhetorical questions alone. In DE FACTO, however, she takes a fundamentally different approach: arriving at cinematic answers through the rigorous distillation of extensive research.

The film’s clarity reveals the immense emotional and intellectual labor demanded of both director and cast to visualize the unfathomable. It is a work of deep consideration, carefully balancing abstraction with fact, and theatricality with restraint. This calibration serves a singular purpose: to move closer to an authentic reckoning with crimes that are not inhuman, but devastatingly human.

Following the screening, we will discuss the creative process behind the film and how DE FACTO arrived at its distinct form.

(Franz Müller)

“From the very first moment, DE FACTO develops a pull effect through the accuracy and complexity of its written text, increasingly opening out into a movement of thought. Paralysing moments in which genocidal crimes are described are repeatedly interrupted by historical and philosophical references, whereby the language spoken triggers its own reflection.”

(Nichts ungeheurer als der Mensch. Der Caligari-Preisträgerfilm DE FACTO (Nothing More Monstrous than Man: The Caligari Prize-Winning Film DE FACTO), Essay by Silvia Bahl, Translation Peter Waugh, published in Filmdienst, March 2023)

“This film can be applied like a template to genocides, war crimes or speeches by dictators. It contains a consistent truth. Recognising that truth is the work of the film. It is up to us to do something about it. In this day and age, it has become almost an anachronism that one can only experience the temporality evoked by a film if we are exposed to it for the entire duration (either of one shot or of the whole film). Listening is an anachronism. At the same time, however, it is precisely this exposure that reminds us of the peculiar power of the medium. One listens and physically experiences what it means to be aware of the things that human beings are capable of.”

DE FACTO – Hervorgeholtes vergegenwärtigt (Actualising an evocation), Essay by Patrick Holzapfel, Translation Peter Waugh, published in Fidback, Revue de cinéma, Print Issue #0, September 2024)

“In DE FACTO it is Doborac who has amalgamated, over many years of research, what might otherwise have been treated as isolated cases, in a vacuum and categorised under the usual headings. This is a necessary step for cinema, because that which is said and which it is permissible to say changes with time. Then there are also the new old crimes. Cinema needs approaches that enable it to adapt, rather than certainties. Drawing comparisons between different crimes, an approach often used in political discourse, tends to lead in the wrong direction. Often it does not produce any insight at all, but rather serves to stigmatise – one need only think of the numerous Holocaust comparisons. It involves outworn arguments about manslaughter, which detach the actual crimes from their time, indicating the seriousness to a certain degree, but not presenting what actually happens or even how it could be prevented. Here, Doborac strives for the opposite: she does not draw any comparisons, but amalgamates them all as one. Could we speak of a utopian hope here? If we could understand what all these perpetrators have in common, could we prevent their crimes in the future?”

DE FACTO – Hervorgeholtes vergegenwärtigt (Actualising an evocation), Essay by Patrick Holzapfel, Translation Peter Waugh, published in Fidback, Revue de cinéma, Print Issue #0, September 2024)

Film information DE FACTO (AUT/GER 2023, 130 minutes) by Selma Doborac:

Biographies

Selma Doborac was born in 1982 in Bosnia and Herzegovina, she lives in Vienna and is working in hybrid fields of essay film, documentary film, feature film and experiment, as well as in the field of photography and conceptual, site specific surroundings. Studies at the University of Applied Arts, Vienna, Department for Mixed Media Strategies with Bernhard Leitner, as well as studies at the Academy of Fine Arts, Vienna, Department for Art and Film with Harun Farocki. Numerous exhibitions, film festival participations and multiple international awards.

Franz Müller, born 1965 is a Berlin based filmmaker. He studied fine arts at the Arts Academy Düsseldorf with Gerhard Richter and Oswald Wiener. Post graduate studies at Academy of Media Arts Cologne; since 2016 he also coproduces films for Mizzi Stock Entertainment; since 2023 professorship for „new narrative forms“ at the Academy of Media Arts Cologne. Films (a.o.): Science Fiction (2003), Wallace Line (2009), Worst Case Scenario (2014), Happy Hour (2015), Die bewohnte Insel (2020), The Diaries of Adam and Eve (2023), All That’s Due (2025).

