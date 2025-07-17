Wir veröffentlichen die Todesanzeige für Werner Penzel im Namen seiner Familie. Einige Mitglieder der Redaktion verbindet eine enge Freundschaft mit Werner und die Zeitschrift hat seine Arbeit über drei Jahrzehnte hinweg verfolgt und immer wieder Artikel von ihm gedruckt, oder mit ihm und seinen Kollaborateur*innen über ihre Arbeiten gesprochen.

Im Dezember 2024 ist Werner Penzel gestorben. Er war eine außergewöhnliche Erscheinung in der Kinolandschaft. Ein radikal Unabhängiger und ein großer Reisender. Sein erster Langfilm Vagabundenkarawane aus dem Jahre 1979 trug im Untertitel den Satz „Was wir suchen, finden wir unterwegs“. Und nicht zufällig nannten Werner Penzel und Nicolas Humbert ihre gemeinsame Produktionsfirma „Cine Nomad”, aus der Filme wie Step Across the Border (1990) und Middle of the Moment (1995) hervorgegangen sind, Filme die immer noch unterwegs in der Welt sind. Im aktuellen Heft 52 versuchen Benjamin Heisenberg und Nicolas Humbert sich in ihrem Gespräch an ihren Freund Werner Penzel anzunähern und sein Werk zu würdigen. Ausserdem drucken wir ein Manifest des Moments, das Werner uns vor einigen Jahren als Kombination eines kurzen Textes und eines Fotos zusandte.



Werner Penzel

Geb. 1950, gest. 2024. Autor, Regisseur und Produzent. 1966-68 Rockmusiker. 1971-77 Studium Regie an der HFF München. 1974 Zusammenarbeit mit der brasilianischen Theatergruppe Oficina. Reisender. 1987 Gründung der Filmproduktion Cine Nomad mit Nicolas Humbert. Seit 2006 Kunst und Film Projekte mit Fotografin und Künstlerin Ayako Mogi: Jour par Jour in der Schweiz, Nomadomura in Japan, Gossa Walking Museum in Japan. Filme (Auswahl): Vagabundenkarawane (Dok. 1980), Abschied vom Haß (Dok. 1986), Step Across The Border (Musikfilm, 1990), Middle Of The Moment (Cinepoem 1995), Three Windows (Video-Installation, 1993-99), Why should I buy a bed, when all that l want is sleep (Dok. 1999), Brother Yusef (Dok. 2005), Lax Readings (Dok. 2006), Lucie et maintenant – Journal nomade (Dok. 2007), Zen for Nothing (Dok. 2016), While we touch the Sky (Dok. 2016)



Weiterführende Links:

Wikipedia

Cinenomad

Filmportal

IMDB

Zen for Nothing

Step across the Border

Middle of the Moment